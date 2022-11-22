Паника нарастает. В Мелитополе коллаборанты обсуждают план своего побега — СМИ 22 ноября, 11:00 Коллаборанты обсуждают план побега из Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мелитополе среди коллаборантов нарастает паника. Они обсуждают план побега из города, сообщает РИА Мелитополь.



По данным издания, фейковый начальник «департамента» ж/д в Мелитополе, некая Оксана Анатольевна в одном из ресторанов Мелитополя, обсуждала с подругами, как будут отступать.

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Она называла два пути отхода через Крым или через так называемую «ДНР».

«Решили, что через Крым сложно в связи с известными событиями на Крымском мосту, поэтому компашка подвыпивших предателей прокладывала маршрут на Новоазовск», — говорится в сообщении.

Войска РФ захватили Мелитополь практически в начале полномасштабного вторжения в Украину. Оккупанты превратили город и Мелитопольский район Запорожской области в сплошную военную базу. Туда свозят технику, вооружение и живую силу. В октябре в захваченный город также начали прибывать мобилизованные россияне, их завозят без формы и снаряжения.

