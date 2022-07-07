После удара ВСУ по базе оккупантов в Мелитополе местные коллаборанты боятся ходить на работу — мэр 7 июля, 11:00 Удар ВСУ по базе оккупантов в Мелитополе вызвал панику у коллаборантов (Фото:РИА Мелитополь)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что удар ВСУ по аэродрому, где располагалась вражеская военная база, вызвал панику у местных коллаборантов.

В видеообращении, опубликованном в Telegram, Федоров отметил, что некоторые коллаборанты уже планируют побег.

«В понедельник далеко не все коллаборанты вышли на работу и начали намечать для себя путь для побега», — сказал Федоров.

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По его словам, «подобного рода событий чем дальше, тем будет больше».

«Основная задача Вооруженных сил Украины, сил сопротивления и неравнодушных горожан, оставшихся на оккупированных территориях, — сделать так, чтобы у оккупантов и их пособников земля горела под ногами — подчеркнул мэр.

Федоров также выразил уверенность в скором освобождении Мелитополя.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.



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