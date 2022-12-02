В оккупированном Мелитополе почти каждый день что-то взрывается — мэр 2 декабря, 10:19 Мэр Мелитополя рассказал о ситуации в захваченном городе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мелитополе и на территории района у российских оккупантов почти каждый день что-то взрывается.



Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

«Рашистам совсем перестало быть комфортно на территории временно оккупированной Запорожской области. На этой неделе почти каждый день у рашистов что-то взрывается, не там они курят как на территории города Мелитополь и района, так и в целом на запорожской линии фронта», — отметил он.

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По словам Федорова, у оккупантов «настоящий ад» в городе Пологи, разрушенный штаб в Мирном и школа, где они обустроили казармы, в поселке Ясное.

Местные жители рассказали, что войска РФ, вероятно, используют Мелитополь как площадку для атак на Запорожье, добавил он.

Накануне Генштаб сообщал, что войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации в Запорожской области.