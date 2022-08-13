В оккупированных Мелитополе и Мариуполе раздались мощные взрывы

13 августа, 17:20
Места взрывов на юге Украины 13 августа (Фото:liveuamap.com/uk)

Места взрывов на юге Украины 13 августа (Фото:liveuamap.com/uk)

В нескольких временно оккупированных россиянами городах на юге Украины днем в субботу, 13 августа, раздались взрывы.

В частности, законный мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров сообщил о взрывах в юго-восточной части города.

"Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хороших новостей об очередных потерях русни", — написал Федоров в Telegram.

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Кроме того, сообщается о взрывах в Мариуполе (Донецкая область).

"Мариуполь. 15:40 взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности – позже. И да. Не без нас", — написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, намекнув на причастность к взрыву украинских сил.

Также некоторые украинские телеграмм-каналы сообщили и о серии взрывов в Херсонской области, в частности, в Новотроицком, Нижних Сирогозах, Великой Благовещенке, Чаплинке, Чкалове и Новой Каховке. Некоторые из этих населенных пунктов располагаются более чем в 100 км от линии фронта.

Официально информация о взрывах в Херсонской области пока не подтверждена.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Запорожская область Херсонская область Юг Украины Мелитополь Иван Федоров Новая Каховка Война России против Украины

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