В оккупированных Мелитополе и Бердянске раздались взрывы

24 сентября, 22:51
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В оккупированных Мелитополе и Бердянске раздались взрывы (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

В оккупированных Мелитополе и Бердянске раздались взрывы (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области вечером в субботу, 24 сентября, раздались взрывы.

Как сообщает мэр Мелитополя Иван Фёдоров, в северной части города вечером прозвучал мощный взрыв. По словам очевидцев, на место взрыва выехала пожарная машина.

«Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя. Собираем информацию, где у оккупантов подгорело в этот раз», — написал Федоров в Telegram.

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Оккупационные власти города заявили, что якобы была предпринята попытка диверсии на электроподстанции с использованием самодельной взрывчатки. По данным российских пропагандистов, в результате подрыва на электроподстанции Мелитополя якобы началось возгорание, которое, как утверждается, работники потушили своими силами.

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В то же время громкий взрыв прогремел в этот вечер и в Бердянске.

«Жители сообщают, что звук раздавался из центра города», — говорится в сообщении Бердянского горсовета в Telegram.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет, что в Бердянске оккупанты устроили провокацию на фоне проведения незаконного «референдума». По его словам, россияне устроили взрыв у ситилайта с целью обвинить украинское движение сопротивления.

«Русня говорит о детонации самодельной взрывчатки, толсто намекая на движение сопротивления. Странное Бердянское движение сопротивления, устроившее охоту на сити-лайт и бордюр. Ночью. Когда рядом никого нет и быть не может. Хорошая попытка, но нет», — пишет Андрющенко в Telegram.

В эти дни, с 23 по 28 сентября, Россия проводит незаконные псевдореферендумы «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы «законный» повод для их аннексии.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Запорожская область Партизаны Бердянск Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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