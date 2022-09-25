В оккупированных Мелитополе и Бердянске прозвучали взрывы

25 сентября, 13:30
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В центре Бердянска взорвалось авто (Фото:Бердянск сейчас)

В центре Бердянска взорвалось авто (Фото:Бердянск сейчас)

Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области днем воскресенья, 25 сентября, раздались взрывы.

Об этом сообщает Бердянский городской совет.

«В Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы. В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города», — говорится в сообщении горсовета в Telegram.

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Российские СМИ подтвердили взрывы в Бердянске и сообщили, что они произошли у здания исполкома. Россияне обвинили в подрыве СБУ.

Местные утверждают, что взорвался автомобиль возле мэрии города.

Как пишет военкор ТСН Андрей Цаплиенко, взрыв произошел напротив штаба оккупантов Мы вместе с Россией. По его словам, там сегодня собирались открыть участок для проведения псевдореферендума.

Место окружено, все улицы вокруг здания перекрыты.

Накануне вечером в оккупированных в Мелитополе и Бердянске также сообщалось о взрывах.

В эти дни, с 23 по 28 сентября, Россия проводит незаконные псевдореферендумы «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы «законный» повод для их аннексии.

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По данным российских СМИ в России 30 сентября планируется официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий. Путин планирует в этот день выступить с посланием к Федеральному собранию по аналогии с 2014 годом, когда Россия аннексировала украинский Крым.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, который проводится на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население, равно как и возможную аннексию оккупированных украинских территорий.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Запорожская область Партизаны Бердянск Мелитополь Псевдореферендум Взрыв Война России против Украины

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