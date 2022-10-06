СМИ сообщили о мощных взрывах в Мелитополе и близлежащих районах

6 октября, 11:37
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Жители Мелитополя слышали громкие взрывы (Фото:inform.zp.ua)

Жители Мелитополя слышали громкие взрывы (Фото:inform.zp.ua)

С утра четверга, 6 октября, в захваченном Мелитополе и близлежащих районах прогремели мощные взрывы, сообщает местное издание РИА Мелитополь.

По словам местных жителей, в северной части Мелитополя, где расположена одна из баз российских захватчиков, на протяжении часа раздавались мощные взрывы.

Также неспокойно сегодня и в пригороде со стороны Запорожья.

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Жители рассказали, что от взрывов порой даже содрогается земля.

29 сентября в Мелитополе подорвали автомобиль одной из коллаборанток.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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