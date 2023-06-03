От пенсионеров до студентов. Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты ежедневно забирают в плен до 10 человек — мэр

3 июня, 16:17
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В Мелитополе ежедневно в плен забирают до 10 человек (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мелитополе ежедневно в плен забирают до 10 человек (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированном городе участились случаи похищения людей. Ежедневно в плен забирают до 10 человек.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Последние две недели усиливаются похищения людей. Мы видим, что каждый день до 10 человек забирается в плен. Причем разных категорий: от пенсионеров, журналистов, заканчивая студентами», — сказал Федоров.

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По его словам, российские военные проверяют телефоны и татуировки. Городской голова посоветовал чистить телефоны и выезжать из города.

«Я благодарен международным партнерам, которые организуют эвакуацию жителей. В частности, оплачивают выезд. Дорога занимает 4−6 дней. Затем наши жители оказываются в безопасности. Чтобы вместе после освобождения вернуться в наш Мелитополь», — добавил он.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе россияне похитили местную журналистку Ирину Левченко и ее мужа Александра. В Запорожской областной организации НСЖУ добавляют, что арестованных держат в нечеловеческих условиях, почти без еды, в холодном подвале, на бетонном полу, их подвергают физическим и моральным пыткам, предъявляя абсолютно бессмысленные и надуманные обвинения.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Плен Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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