«Очередное показательное судилище». В кафе оккупированного Мелитополя девушка сорвала российский флаг, ее заставили извиняться

14 мая, 17:24
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Девушка сорвала флаг РФ в кафе оккупированного Мелитополя (Фото:Скриншот с видео)

Девушка сорвала флаг РФ в кафе оккупированного Мелитополя (Фото:Скриншот с видео)

Во временно оккупированном Мелитополе местная жительница сорвала российский триколор в помещении одного из кафе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что россияне устроили «очередное показательное судилище» над девушкой.

«Сторонники окупантов передали запись с видеокамер „куда нужно“. Девушку уже заставили принести извинения на камеру и угрожают тюрьмой», — отметил Федоров.

Видео дня

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Мелитополь Иван Федоров Оккупация Российский флаг

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