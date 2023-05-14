«Очередное показательное судилище». В кафе оккупированного Мелитополя девушка сорвала российский флаг, ее заставили извиняться 14 мая, 17:24 Девушка сорвала флаг РФ в кафе оккупированного Мелитополя (Фото:Скриншот с видео)

Во временно оккупированном Мелитополе местная жительница сорвала российский триколор в помещении одного из кафе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Он отметил, что россияне устроили «очередное показательное судилище» над девушкой.

«Сторонники окупантов передали запись с видеокамер „куда нужно“. Девушку уже заставили принести извинения на камеру и угрожают тюрьмой», — отметил Федоров.

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