«Врагу снова неспокойно». В Мелитополе прогремели взрывы — мэр
В Мелитополе прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В понедельник, 12 сентября, в Мелитополе прогремели взрывы, заявил мэр города Иван Федоров.
«В Мелитополе врагу снова неспокойно. Слышны взрывы в южной части города», — написал он в Telegram.
По его словам, сейчас ждут подробности взрывов.
«Надеемся, что Вооруженные Силы снова минусуют технику и живую силу оккупантов. Ждем подробностей», — написал он.
7 сентября во временно оккупированном Мелитополе взорвали штаб путинской Единой России, где оккупанты готовили «референдум».
Иван Федоров заявлял, что деоккупация Мелитополя — это ключ к деоккупации всего Юга Украины.
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