«Врагу снова неспокойно». В Мелитополе прогремели взрывы — мэр

12 сентября, 10:58
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В Мелитополе прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мелитополе прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В понедельник, 12 сентября, в Мелитополе прогремели взрывы, заявил мэр города Иван Федоров.

«В Мелитополе врагу снова неспокойно. Слышны взрывы в южной части города», — написал он в Telegram.

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По его словам, сейчас ждут подробности взрывов.

«Надеемся, что Вооруженные Силы снова минусуют технику и живую силу оккупантов. Ждем подробностей», — написал он.

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7 сентября во временно оккупированном Мелитополе взорвали штаб путинской Единой России, где оккупанты готовили «референдум».

Иван Федоров заявлял, что деоккупация Мелитополя — это ключ к деоккупации всего Юга Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-yoNEsOyig&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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