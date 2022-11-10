«Слышал весь город». В Мелитополе прогремело четыре взрыва — мэр 10 ноября, 17:40 10 ноября в Мелитополе прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 10 ноября, в Мелитополе прогремело четыре взрыва.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Хлопковый закат для русни в пока оккупированном Мелитополе. 4 громких взрыва, которые слышал весь город», — написал он.

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По его словам, сейчас уточняются детали.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.