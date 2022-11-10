«Слышал весь город». В Мелитополе прогремело четыре взрыва — мэр

10 ноября, 17:40
Поделиться:
10 ноября в Мелитополе прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

10 ноября в Мелитополе прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 10 ноября, в Мелитополе прогремело четыре взрыва.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Хлопковый закат для русни в пока оккупированном Мелитополе. 4 громких взрыва, которые слышал весь город», — написал он.

Видео дня

Читайте также:
Дадут ли россиянам «зеленый коридор»? Ответы на главные вопросы об отступлении РФ из Херсонской области от Генштаба ВСУ

По его словам, сейчас уточняются детали.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.

https://www.youtube.com/watch?v=eQJHvGZFc2U
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мелитополь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X