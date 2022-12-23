Приехали кадыровцы. В Мелитополе увеличивается количество российских оккупантов — мэр

23 декабря, 10:40
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что количество российских военных в оккупированном городе увеличивается, в том числе прибывают группы кадыровцев для того, чтобы контролировать новомобилизованных.

«На сегодняшний день количество российских военных только увеличивается. В начале этой недели мы говорили, что въехали новые группировки кадыровцев на территорию временно оккупированной Мелитопольщины», - сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Федорова, они приехали, во-первых, чтобы взять под контроль блокпосты, а во-вторых, контролировать поведение новомобилизованных.

«Кадыровцы контролируют, чтобы они шли воевали, а не пьянствовали круглосуточно. Мы видим во всех селах, что количество российских военных не уменьшается, а увеличивается», — сказал он.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты не выпускают из города мужчин призывного возраста.

https://www.youtube.com/watch?v=z7enwxQja64
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мелитополь Кадыровцы Война России против Украины

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