Готовятся к обороне. Оккупанты завозят в Мелитополь военную технику и личный состав — мэр 2 марта, 10:29 По словам Ивана Федорова, в Мелитополе оккупанты готовятся к обороне (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченный Мелитополь Запорожской области российские оккупанты завозят военную технику и личный состав.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр города Иван Федоров.

«Оккупанты массово завозят в Мелитополь как военную технику, так и свой личный состав», — отметил мэр.

По его словам, утром в среду, 1 марта, через Мелитополь в сторону Запорожья и Запорожской линии фронта ехало более 50 единиц техники.

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Вокруг Мелитополя по меньшей мере в двух локациях враг разместил свои тренировочные полигоны, на которых тренирует мобилизованных, добавил Федоров.

Он сказал, что оккупанты готовятся к обороне города и его удержанию. Об этом свидетельствует то, что они пытаются привести в порядок четыре бомбоубежища, которыми будут пользоваться.

«Они пытаются свезти большое количество личного состава, оборонительных рубежей, чтобы удержать город, но это им точно не удастся, потому что у наших Вооруженных сил другие планы», — добавил мэр.

1 марта Федоров сообщал, что на аэродроме Мелитополя прогремели взрывы.