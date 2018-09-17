В McDonald's отреагировали на скандал вокруг русскоязычного персонала в Киеве

В сети ресторанов быстрого питания McDonald's отреагировали на отказ работников обслуживать клиентов на украинском языке в одном из столичных заведений.

Общественный активист Андрей Смолий сообщил, что в ресторане McDonald's у станции метро Осокорки в Киеве работник МакДрайва отказался перейти с русского языка на государственный, заявив, что он "по Конституции может говорить, как захочет".

Администратор заведения, по словам активиста, заявил, что мужчина приехал из Донецкой области и не знает украинского языка. При этом он также общался на русском.

В McDonald's Ukraine выразили сожаление по этому поводу и пообещали провести разъяснительную работу среди работников заведения во избежание подобных ситуаций в будущем.

"Нам очень жаль относительно этой ситуации. В компании McDonald's в Украине основным языком коммуникации является украинский язык, как в общении с посетителями, так и в ведении официальной документации, рекламной коммуникации и тому подобное. Мы уже обсудили эту ситуацию с работниками заведения и приложим максимум усилий, чтобы в дальнейшем она не повторилась", - заявила в комментарии ТСН.ua руководитель отдела по связям с общественностью компании Анастасия Зражевская.