В марте в Украине зафиксировали 20 преступлений против свободы слова, 6 из них совершила Россия — ИМИ 4 апреля, 16:26 Журналисты в Украине (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenk)

В марте 2023 года в Украине зафиксировали 20 преступлений против свободы слова, шесть из них совершила Россия против украинских медиа и журналистов.

Такие данные в рамках ежемесячного мониторинга Барометр свободы слова приводит Институт массовой информации.

Среди преступлений против медиа, совершенных Россией: обстрелы журналистов и редакций медиа, киберпреступления. В то же время, ИМИ зафиксировал 14 нарушений свободы слова, за которые ответственны граждане Украины. Это случаи угроз, препятствования, ограничения доступа к публичной информации и киберпреступлениям.

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«В общей сложности в Украине погибли 50 медийщиков в результате российской вооруженной агрессии. Из них восемь — во время выполнения профессиональных обязанностей, 42 погибли как участники боевых действий или стали жертвами российских обстрелов не во время выполнения журналистской работы», — отмечается в исследовании.