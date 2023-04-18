В Мариупольский район приехали подразделения российских оккупантов — советник мэра

18 апреля, 14:55
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Техника оккупантов в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

Техника оккупантов в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариупольский район приехали подразделения российских оккупантов, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram во вторник, 18 апреля.

По его словам, на побережье Азова и в села к северу от Мариуполя прибыли очередные подразделения на смену тем, кто был переброшен в сторону Угледара.

По информации Андрющенко, общая численность военного присутствия оккупантов сохраняется на уровне 25−30 тысяч вместе с гарнизоном Мариуполя.

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Советник мэра рассказал, что из-за прибывших оккупанты возобновили тренировки на полигонах в Мангушском районе с использованием артиллерии и танков.

Также, по его словам, наблюдается усиление перемещений на направлении Волноваха/Угледар.

«Основные части усиления/подкрепления движутся непосредственно из Новоазовска в обход Мариуполя. Это возможно из-за обновления оккупантами моста в с. Гарнитное Мариупольского района. В общем, ситуация ожидания. Судя по динамике, оккупанты в состоянии ожидания», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Война России против Украины

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