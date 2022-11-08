В Мариупольский порт вошли первые корабли РФ с военным грузом — советник мэра 8 ноября, 14:40 Оккупанты завезли стройматериалы, лекарства и военную форму (Фото:Андрющенко Time)

В оккупированный порт Мариуполя вошли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения.



Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По данным Андрющенко, оккупанты завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.

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"Сообщают, что у оккупационной администрации порта качество военной формы - самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих при Украине", - отметил советник мэра.



Кроме того, он сообщил, что рабочих местных заводов все чаще вербуют для поездок в командировки на временно оккупированные территории Херсонской области якобы для строительства укреплений.

“Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих 7-8 линиях обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет. Однако существует риск, что таким образом начата очередная волна скрытой мобилизации”, – добавил Андрющенко.