В Мариупольский порт вошли первые корабли РФ с военным грузом — советник мэра

8 ноября, 14:40
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Оккупанты завезли стройматериалы, лекарства и военную форму (Фото:Андрющенко Time)

Оккупанты завезли стройматериалы, лекарства и военную форму (Фото:Андрющенко Time)

В оккупированный порт Мариуполя вошли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По данным Андрющенко, оккупанты завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.

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"Сообщают, что у оккупационной администрации порта качество военной формы - самая  главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих при Украине", - отметил советник мэра.

Кроме того, он сообщил, что рабочих местных заводов все чаще вербуют для поездок в командировки на временно оккупированные территории Херсонской области якобы для строительства укреплений.

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“Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих 7-8 линиях обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет. Однако существует риск, что таким образом начата очередная волна скрытой мобилизации”, – добавил Андрющенко.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Мариуполь Порт Российский корабль Война России против Украины

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