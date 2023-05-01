В Мариуполе оккупанты запустили работу «призывных комиссий» для мобилизации — горсовет

1 мая, 22:18
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Мариуполь после российских обстрелов (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Мариуполь после российских обстрелов (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

В оккупированном Мариуполе Донецкой области захватчики запустили работу фейковых «призывных комиссий», необходимых для проведения мобилизации.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«Приказ о создании таких «комиссий» подписал главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин. Документ уже размещен на «официальных» каналах оккупационной «администрации», — говорится в сообщении.

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Мариупольский городской голова Вадим Бойченко отметил, что сначала российские оккупанты принесли в Донецкую область войну, разрушили ее города и села, убили десятки тысяч мирных жителей, сделали их заложниками обстоятельств, а теперь хотят сделать из них резервистов.

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Затем планируется бросать их на фронт в качестве пушечного мяса. По его словам, Россия уже доказала всему миру, что жизнь людей для нее ничего не стоит, это только ресурс для ведения кровавой и захватнической войны.

До августа в оккупированном городе продлится «призыв» мужчин 1996−2005 годов рождения. При этом так называемые «местные администрации» должны искать граждан, не выполняющих «военные обязательства». Им угрожают уголовной ответственностью.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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