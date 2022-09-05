Один на несколько сотен детей. В Мариуполе оккупанты запустили единственный на весь город школьный автобус — фото

5 сентября, 10:58
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Оккупанты запустили в Мариуполе школьный автобус (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

Оккупанты запустили в Мариуполе школьный автобус (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

Россияне запустили в захваченном Мариуполе один школьный автобус на несколько сотень детей, на месте образовались очереди.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Прямо сейчас. Снова в (лагерь) школу. В Мариуполе был запущен первый школьный автобус. Первый и единственный. Один на несколько сотен детей, обязанных ходить в школу. Поэтому поход в школу теперь так. В очередь, давку, скандалы и под наблюдением полицейских», — написал Андрющенко.

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https://www.youtube.com/embed/xoi4EmttbXg
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Школа Мариуполь Война России против Украины

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