«Угроза эпидемии холеры». В Мариуполе оккупанты запретили местным жителям купаться в Азовском море 7 июня, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Азовское море (Фото:Елизавета Кардасева / Pixabay)

Российские оккупанты в Мариуполе запретили купание в Азовском море из-за роста заболеваемости кишечными инфекциями и угрозой эпидемии холеры.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Формально – из-за разминирования. Реально – из-за взрывного роста заболеваемости кишечными инфекциями и угрозой эпидемии холеры", — отметил советник мэра.

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В оккупационные администрации сообщили, что купаться в море небезопасно.

Сотрудники пенсионного фонда из прокремлевской террористической организации «ДНР» подсчитали количество пенсионеров в Мариуполе, и оказалось, что их втрое уменьшилось, чем до войны.

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