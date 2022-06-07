«Угроза эпидемии холеры». В Мариуполе оккупанты запретили местным жителям купаться в Азовском море

7 июня, 18:01
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Азовское море (Фото:Елизавета Кардасева / Pixabay)

Азовское море (Фото:Елизавета Кардасева / Pixabay)

Российские оккупанты в Мариуполе запретили купание в Азовском море из-за роста заболеваемости кишечными инфекциями и угрозой эпидемии холеры.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Формально – из-за разминирования. Реально – из-за взрывного роста заболеваемости кишечными инфекциями и угрозой эпидемии холеры", — отметил советник мэра.

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В оккупационные администрации сообщили, что купаться в море небезопасно.

Сотрудники пенсионного фонда из прокремлевской террористической организации «ДНР» подсчитали количество пенсионеров в Мариуполе, и оказалось, что их втрое уменьшилось, чем до войны.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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