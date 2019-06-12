В Мариуполе замглавы одного из отделов прокуратуры сбил женщину Сегодня, 13:58 Цей матеріал також доступний українською ГБР Сотрудник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе ГБР

Во вторник, 11 июня, в Мариуполезаместитель руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области за рулем Mitsubishi Outlander XL сбил женщину.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, отметив, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (штраф, исправительные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет).

При этом отмечается, что во время ДТП женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Фото: ГБР

В результате наезда пострадавшая была госпитализирована с травмами, однако степень их тяжести не уточняется.