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В Мариуполе замглавы одного из отделов прокуратуры сбил женщину

Сегодня, 13:58
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В Мариуполе замглавы одного из отделов прокуратуры сбил женщину - фото

ГБР

Сотрудник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе

Во вторник, 11 июня, в Мариуполезаместитель руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области за рулем Mitsubishi Outlander XL сбил женщину.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, отметив, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (штраф, исправительные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет).

При этом отмечается, что во время ДТП женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Фото: ГБР

В результате наезда пострадавшая была госпитализирована с травмами, однако степень их тяжести не уточняется.

Теги:   Прокуратура ДТП Мариуполь

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