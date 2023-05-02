В Мариуполе оккупанты перевозят комплекты с ракетами С-300 в сторону Запорожья

2 мая, 22:01
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С-300 в Мариуполе (Фото:Маріуполь спротив)

С-300 в Мариуполе (Фото:Маріуполь спротив)

Во временно оккупированном Мариуполе заметили перемещение россиянами пяти тягачей с комплектами ракет. Их перевозили в сторону Запорожья.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он также напомнил, что не нужно пренебрегать воздушными тревогами.

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«Периодически после подобного перемещения зарядов происходят обстрелы из систем С-300 населенных пунктов в Запорожье. Поэтому не пренебрегайте воздушными тревогами», — написал Андрющенко.

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Других подробностей он не раскрыл.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Запорожье ЗРК С-300 Война России против Украины

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