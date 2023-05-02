В Мариуполе оккупанты перевозят комплекты с ракетами С-300 в сторону Запорожья
С-300 в Мариуполе (Фото:Маріуполь спротив)
Во временно оккупированном Мариуполе заметили перемещение россиянами пяти тягачей с комплектами ракет. Их перевозили в сторону Запорожья.
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Он также напомнил, что не нужно пренебрегать воздушными тревогами.
«Периодически после подобного перемещения зарядов происходят обстрелы из систем С-300 населенных пунктов в Запорожье. Поэтому не пренебрегайте воздушными тревогами», — написал Андрющенко.
Других подробностей он не раскрыл.