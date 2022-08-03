В Мариуполе заметили движение российской военной техники в сторону Мангуша — советник мэра 3 августа, 17:03 Разрушенные улицы Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 3 августа, в Мариуполе было замечено движение российской военной техники в сторону Мангуша, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Фиксируем очередное движение военной техники. В 12-10 утра движение инженерных и грузовых автомобилей, похожих визуально на автомобили РЭБ с грузовиками с живой силой в российской форме», — написал он.

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По его словам, они двигались по проспекту Строителей с отметкой «Z» в сторону выезда на Мангуш.

"Далее колонна замечена на выезде из Мангуша в сторону Бредянска. Продолжаем отслеживать ситуацию», – написал он.

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