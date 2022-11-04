Прибыло много мобилизованных. В Мариуполе фиксируют движение военной техники оккупантов в сторону Мангуша — советник мэра

4 ноября, 11:51
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Дом в Мариуполе после обстрелов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дом в Мариуполе после обстрелов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В пятницу, 4 ноября, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе фиксируют движение вражеской военной техники в сторону Мангуша.

"Мариуполь. 8:45 по киевскому времени. 14 тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение», – написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, в села Комышеватое и Демьяновка прибыло много военных РФ, их расселяют по школам, садам и частным домам при содействии коллаборантов.

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«Из разговоров – это мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта», – написал он.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что российские оккупанты планируют принудительно мобилизовать в городе и районе до 10 тысяч мужчин.

По его словам, выехать из города практически невозможно.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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