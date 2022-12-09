В Мариуполе зафиксировали движение российской техники в сторону Бердянска — видео

9 декабря, 14:47
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Оккупированный Мариуполь (Фото:Скриншот видео Петр Андрющенко via Telegram)

Оккупированный Мариуполь (Фото:Скриншот видео Петр Андрющенко via Telegram)

В оккупированном Мариуполе местные жители фиксируют очередное движение техники без опознавательных знаков с боекомплектами, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

«Фиксируем движение техники. После естественной победы над гололедицей, новые колонны из БК отправились в путь», — написал Андрющенко, опубликовав соответствующее видео.

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По его словам, техника двигается в направлении Бердянска. На ней отсутствуют опознавательные знаки.

28 ноября Андрющенко сообщил, что российские оккупанты обустраивают склад с боеприпасами возле школы.

https://www.youtube.com/embed/0THPkZjkNr0
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Запорожская область Бердянск Война России против Украины

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