В Мариуполе зафиксировали движение российской техники в сторону Бердянска — видео 9 декабря, 14:47 Оккупированный Мариуполь (Фото:Скриншот видео Петр Андрющенко via Telegram)

В оккупированном Мариуполе местные жители фиксируют очередное движение техники без опознавательных знаков с боекомплектами, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

«Фиксируем движение техники. После естественной победы над гололедицей, новые колонны из БК отправились в путь», — написал Андрющенко, опубликовав соответствующее видео.

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По его словам, техника двигается в направлении Бердянска. На ней отсутствуют опознавательные знаки.

28 ноября Андрющенко сообщил, что российские оккупанты обустраивают склад с боеприпасами возле школы.