«Каждую неделю теряем 300−400 человек». В оккупированном Мариуполе закрыли стационары для гражданских — советник мэра
Мариуполь под российской оккупацией (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)
Стационары во временно оккупированном Мариуполе закрыли для приема местных жителей из-за большого количества раненых российских оккупантов на фронте, поэтому каждую неделю умирает от 300 до 400 гражданских.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Раненых россиян настолько много, что стационары в Мариуполе остановили прием больных гражданских. Де-факто, людей накачивают таблетками, обезболивающими и отправляют домой. Это называется проходить лечение „в спокойной обстановке“», — отметил он.
Андрющенко отметил, что именно поэтому уровень смертности в Мариуполе не уменьшается.
«Еженедельно из-за подобной преступной политики мы теряем от 300 до 400 мариупольцев», — написал он.
Ранее партизанское движение Атеш сообщило, что в Мариуполе зафиксировали переброску военных резервов россиян на Запорожское направление, где россияне несут большие потери.
6 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты строят укрепления вблизи города.
В Мариуполе также зафиксировали движение военных колонн армии страны-агрессора РФ. Колонны двигались в направлении Бердянска из Приморска.
Кроме того, 14 сентября Андрющенко сообщил, что в Мариупольском районе прогремели взрывы.