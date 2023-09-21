«Каждую неделю теряем 300−400 человек». В оккупированном Мариуполе закрыли стационары для гражданских — советник мэра 21 сентября, 12:00 Мариуполь под российской оккупацией (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Стационары во временно оккупированном Мариуполе закрыли для приема местных жителей из-за большого количества раненых российских оккупантов на фронте, поэтому каждую неделю умирает от 300 до 400 гражданских.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Раненых россиян настолько много, что стационары в Мариуполе остановили прием больных гражданских. Де-факто, людей накачивают таблетками, обезболивающими и отправляют домой. Это называется проходить лечение „в спокойной обстановке“», — отметил он.

Видео дня

Андрющенко отметил, что именно поэтому уровень смертности в Мариуполе не уменьшается.

«Еженедельно из-за подобной преступной политики мы теряем от 300 до 400 мариупольцев», — написал он.

Ранее партизанское движение Атеш сообщило, что в Мариуполе зафиксировали переброску военных резервов россиян на Запорожское направление, где россияне несут большие потери.

6 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты строят укрепления вблизи города.

В Мариуполе также зафиксировали движение военных колонн армии страны-агрессора РФ. Колонны двигались в направлении Бердянска из Приморска.

Кроме того, 14 сентября Андрющенко сообщил, что в Мариупольском районе прогремели взрывы.