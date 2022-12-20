«Опасность для русских — она везде». В Мариуполе загорелась база оккупантов — видео

20 декабря, 16:40
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В Мариуполе горит база оккупантов (Фото:Скриншот видео Мариупольское сопротивление via Telegram)

В Мариуполе горит база оккупантов (Фото:Скриншот видео Мариупольское сопротивление via Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области на территории металлургического комбината им. Ильича горит помещение, где находятся военные РФ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав соответствующее видео.

По его информации, за этой диверсией стоят участники движения Мариупольское сопротивление.

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«В Мариуполе горит помещение расположения российских военных, расположенное на территории ММК им. Ильича. Мариупольское сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу», — написал Андрющенко.

Он процитировал сообщение от участников сопротивления, в котором они заявляют, что горят вещи российских военных и все, что они успели награбить.

«На ММК им. Ильича горит здание оккупантов. Вещи, награбленное — все тлен. Буквально. Причину пожара уточнять вслух не будем, но уважительнее надо, господа оккупанты, уважительнее. Опасность для русских она везде. Рядом. И всегда очень неожиданно», — подчеркнули участники сопротивления.

Советник мэра подчеркнул, что Мариуполь — это несокрушимый и непокоренный город, который продолжает сопротивляться.

19 декабря Андрющенко сообщил, что российские оккупанты продолжают увеличивать количество военного контингента возле Мариуполя.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Мариупольский меткомбинат им. Ильича ММК им. Ильича Война России против Украины

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