В Мариуполе зафиксировали движение грузовиков оккупантов в сторону Бердянска — советник мэра

1 февраля, 13:23
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Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе зафиксировали движение колонны грузовиков российских оккупантов в направлении Мангуша и Бердянска.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, зафиксована большая колонна грузовиков в направлении Мангуша и Бердянска.

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«Свыше 25 автомобилей с БК и пока живой силой», — написал он.

t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime
t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime
t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime

Андрющенко заявил об очередном перемещении оккупантами ЗРК БУК.

«Такими перемещениями в пределах Мариуполя и окрестностей россияне пытаются скрыть настоящее расположение сил ПВО», — написал он.

Во вторник, 31 января, в Мариуполе прогремело не менее семи громких взрывов.

https://www.youtube.com/watch?v=wo92mk2sNYc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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