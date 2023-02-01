В Мариуполе зафиксировали движение грузовиков оккупантов в сторону Бердянска — советник мэра 1 февраля, 13:23 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе зафиксировали движение колонны грузовиков российских оккупантов в направлении Мангуша и Бердянска.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, зафиксована большая колонна грузовиков в направлении Мангуша и Бердянска.

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«Свыше 25 автомобилей с БК и пока живой силой», — написал он.

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime

Андрющенко заявил об очередном перемещении оккупантами ЗРК БУК.

«Такими перемещениями в пределах Мариуполя и окрестностей россияне пытаются скрыть настоящее расположение сил ПВО», — написал он.

Во вторник, 31 января, в Мариуполе прогремело не менее семи громких взрывов.