В Мариуполе зафиксировали движение грузовиков оккупантов в сторону Бердянска — советник мэра
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе зафиксировали движение колонны грузовиков российских оккупантов в направлении Мангуша и Бердянска.
Об этом в среду, 1 февраля, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, зафиксована большая колонна грузовиков в направлении Мангуша и Бердянска.
«Свыше 25 автомобилей с БК и пока живой силой», — написал он.
Андрющенко заявил об очередном перемещении оккупантами ЗРК БУК.
«Такими перемещениями в пределах Мариуполя и окрестностей россияне пытаются скрыть настоящее расположение сил ПВО», — написал он.
Во вторник, 31 января, в Мариуполе прогремело не менее семи громких взрывов.