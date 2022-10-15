В Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направляется в сторону Запорожской области — советник мэра
Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)
В пятницу, 14 октября, в Мариуполе была замечена колонна вражеской техники, которая направлялась в сторону Розовки Запорожской области.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Колонна техники за вчера. Не выкладывали, пока полностью не отследили. Техника приехала со стороны Новоазовска и через город — в Розовку. По нашей информации с места сейчас собирают силы в Розовке и окрестных селах», — говорится в сообщении.
Также Андрющенко отметил, что в Сладководном Запорожской области заметили большое скопление вражеских войск. Они заселяются в школах и стараются расставлять технику ближе к жилым домам.
«В основном кадыровцы, но было много мобиков», — добавил советник мэра.