В Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направляется в сторону Запорожской области — советник мэра 15 октября, 16:46 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

В пятницу, 14 октября, в Мариуполе была замечена колонна вражеской техники, которая направлялась в сторону Розовки Запорожской области.



Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Колонна техники за вчера. Не выкладывали, пока полностью не отследили. Техника приехала со стороны Новоазовска и через город — в Розовку. По нашей информации с места сейчас собирают силы в Розовке и окрестных селах», — говорится в сообщении.

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Также Андрющенко отметил, что в Сладководном Запорожской области заметили большое скопление вражеских войск. Они заселяются в школах и стараются расставлять технику ближе к жилым домам.

«В основном кадыровцы, но было много мобиков», — добавил советник мэра.