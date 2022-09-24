В Мариуполе за неявку на псевдореферендум оккупанты угрожают лишением работы и зарплаты 24 сентября, 15:51 Оккупанты проводят в Мариуполе псевдореферендум (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

Из-за низкой явки на «референдум» в Мариуполе оккупанты решили заставить местных голосовать. Россияне угрожают увольнением и лишением зарплаты.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«"Референдум». Вчера вечером оккупационная администрация получила «на орехи» за сверхнизкую явку. Поэтому утро началось с принудительного голосования. Людей на местах работы ждали «мобильные бригады» с простым условием — голосуешь или теряешь работу и зарплату", — говорится в сообщении.

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По его словам, также было установлено несколько палаток в местах концентрации людей, но и здесь желающих голосовать оказалось мало.



«На очередном пропагандитском ролике очень прекрасно можно увидеть „бешеную очередь“ в десять человек и пустые прозрачные урны», — добавил Андрущенко.



20 сентября подконтрольные Кремлю марионеточные оккупационные «администрации» в квазиреспубликах «Л/ДНР», а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей синхронно заявили о планах провести «референдумы» о «вхождении» в состав России 23—27 сентября.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что проведение голосование и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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