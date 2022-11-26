В Мариуполе от взрыва в автомобиле погиб сотрудник оккупационной администрации 26 ноября, 02:36 Драмтеатр в Мариуполе (Фото:REUTERS/Stringer)

В Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник оккупационной администрации. Взорвался ВАЗ, за рулем которого находился российский военный чиновник.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Инцидент произошел 24 ноября на дороге возле ул. Громовой, 63, в районе оккупационной администрации.

Водитель ВАЗа — россиянин — не выжил. Еще двое находившихся в автомобиле россиян получили ранения. Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в донецкий госпиталь.

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Второй раненый получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в мариупольской больнице № 2.