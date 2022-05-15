Люди гибнут от последствий оккупации. В Мариуполе вырос уровень смертности — советник мэра 15 мая, 16:56 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе сообщают о нетипичном уровне смертности (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

В заблокированном российскими войсками Мариуполе жители сообщают о нетипичном уровне смертности. Умирает много людей среднего возраста.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые... Люди гибнут не от обстрелов, а от последствий оккупации. Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода — четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе», — написал Андрущенко.

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Андрющенко отмечает, что только общая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников России.

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