Стреляли из автоматов. В Мариуполе российские оккупанты устроили пьяную ссору с террористами «ДНР» — советник мэра

28 июля, 12:47
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские военные устроили пьяную ссору с террористами из ДНР и стреляли из автоматов, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Ночью в районе Волонтеровки Кальмиусского района российские оккупанты устроили стрельбу из автоматов», — заявил он.

По его словам, оккупанты и «днровцы» выясняли, кто больше «освободитель».

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"К сожалению, без жертв среди военных, к счастью - без жертв среди гражданских" - добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=-sExvRqAXts&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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