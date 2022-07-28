Стреляли из автоматов. В Мариуполе российские оккупанты устроили пьяную ссору с террористами «ДНР» — советник мэра 28 июля, 12:47 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские военные устроили пьяную ссору с террористами из ДНР и стреляли из автоматов, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Ночью в районе Волонтеровки Кальмиусского района российские оккупанты устроили стрельбу из автоматов», — заявил он.

По его словам, оккупанты и «днровцы» выясняли, кто больше «освободитель».

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"К сожалению, без жертв среди военных, к счастью - без жертв среди гражданских" - добавил он.

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