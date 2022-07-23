В Мариуполе оккупанты продают базовые продукты питания с наценкой в 200—300% — горсовет

23 июля, 13:30
Разрушенный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты продают базовые продукты питания втридорога, сообщает горсовет в Telegram.

В горсовете заявили, что питьевая вода продается на разлив по четыре гривны за литр, за буханку обычного хлеба просят 25 гривен, за килограмм мяса — 500 грн, а за десяток куриных яиц — 45.

Видео дня
Читайте также:
Город в оккупации. Как изменился захваченный Россией Мариуполь — фоторепортаж

«Такая ценовая политика оккупантов в Мариуполе. Базовые продукты продают мариупольцам с наценкой в 200—300%. И это при том, что в самом городе почти нет работы», — говорится в сообщении.

В горсовете заявили, что таким образом российские оккупанты и их пособники, с одной стороны, подталкивают людей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборке завалов, а с другой — просто обворовывают и без того измученное население.

«Все, что сегодня делают оккупанты в Мариуполе, — это убийство, разрушение, мародерство и издевательство над людьми. Русский мир как он есть», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=GJ7cysZsZ-E&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Если ищете оригинальный и стильный вариант обуви для лета, добавьте сандалии с завязками в свой гардероб (Фото:instagram.com/ariviere)
Изюминка любого летнего гардероба /
Пять трендовых сандалий, которые никогда не выйдут из моды
23 июля, 10:04
Красота и мода
Без табу: немецкий политолог Штефан Майстер считает, что война в Украине подтолкнула Бундестаг к небывалым ранее шагам — военной помощи другой стране и диверсификации поставщиков энергоресурсов для немецкого рынка (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Германия боится зимы /
Немецкий политолог прогнозирует спад поддержки Украины, третий этап войны и критикует посла Мельника
23 июля, 08:45
Страны
Легко сформировать вредные привычки, которые вызывают проблемы со зрением (Фото:Bud Helisson/Unsplash)
Смотрите в оба /
Пять привычек, которые испортят вам зрение
23 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X