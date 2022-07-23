В Мариуполе оккупанты продают базовые продукты питания с наценкой в 200—300% — горсовет 23 июля, 13:30 Разрушенный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты продают базовые продукты питания втридорога, сообщает горсовет в Telegram.

В горсовете заявили, что питьевая вода продается на разлив по четыре гривны за литр, за буханку обычного хлеба просят 25 гривен, за килограмм мяса — 500 грн, а за десяток куриных яиц — 45.

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«Такая ценовая политика оккупантов в Мариуполе. Базовые продукты продают мариупольцам с наценкой в 200—300%. И это при том, что в самом городе почти нет работы», — говорится в сообщении.

В горсовете заявили, что таким образом российские оккупанты и их пособники, с одной стороны, подталкивают людей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборке завалов, а с другой — просто обворовывают и без того измученное население.

«Все, что сегодня делают оккупанты в Мариуполе, — это убийство, разрушение, мародерство и издевательство над людьми. Русский мир как он есть», — говорится в сообщении.

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