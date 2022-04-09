В Мариуполе оккупанты сжигают тела мирных жителей в мобильных крематориях — советник мэра 9 апреля, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь. 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В Мариуполе оккупанты продолжают зачищать следы своих зверств — они избавляются от тел погибших мирных жителей в мобильных крематориях. Также сообщается, что во всех районах города слышны звуки бомбардировок.

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О ситуации рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших. Левобережный район почти закончен, центральный — район частной застройки Парковый и Новоселовка, центральные улицы. Подготовлено место для работы крематория — промзона складов по Володарскому шоссе в районе Метро. Оккупанты используют большие холодильники промскладов для хранения тел. Зона кремации под усиленной охраной, что делает невозможным получение визуального подтверждения изнутри», — подчеркнул Андрющенко.

Видео дня

«На всех видео из всех районов слышны звуки артобстрелов или бомбардировок. Даже в окрестностях Левобережного (Восточный) и Центрального (Западный). Учитывая данные обнародованные Азовом, и полученные сведения от наших источников — битва за Мариуполь в разгаре, и оккупанты не имеют существенного продвижения внутри города», — написал советник мэра.

По его словам, оккупационная псевдовласть боится появляться среди людей, исключение — их присутствие в пункте раздачи еды в Метро.

«Спасибо Азову за имидж и работу. Именно из-за них мразь прячется в условно безопасном месте», — отметил советник мэра.

Он также сообщил, что оккупанты массово распространяют информацию через вайбер-группы и телеграм-каналы о «мягком» отношении оккупантов и встрече «России с братскими объятиями».

«В Таганроге депортированным выдают по 10 тыс. рублей и дают на выбор регионы для дальнейшего проживания Все регионы экономически депрессивные. В то же время уровень фильтрации растет. Под жесткую фильтрацию подпадают все от 18 лет вне зависимости от пола. По информации, около 5 процентов не проходят фильтрацию в связи с проукраинской позицией и исчезают. Сейчас активно работаем над установлением их дальнейшего местопребывания», — написал Андрющенко.

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