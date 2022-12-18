В Мариуполе военные РФ ищут дезертиров с оружием: власти дали местным советы

18 декабря, 19:16
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Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные разыскивают в Мариуполе дезертиров, сбежавших с оружием во время транспортировки.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«В Мариуполе поисковые мероприятия устроили оккупанты. Несколько бригад военных в активном поиске в Левобережном районе, в районе пл. Свободы и Кальмиусском районе. К счастью, ищут не партизан. Очередные дезертиры с оружием. Исчезли по ходу транспортировки через Мариуполь из России», — написал он.

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По данным советника мэра, дезертиры из числа заключенных, поэтому группа представляет особую угрозу местным.

Он призвал мариупольцев быть осторожными и помнить, что любой живой россиянин с оружием представляет опасность.

«Но, если увидите дезертиров — сообщайте захватчикам. Будем минусовать оккупантов даже таким образом», — добавил Андрющенко.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Мариуполь Российские войска Война России против Украины

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