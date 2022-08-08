Не поделили награбленное. В Мариуполе военные РФ и боевики «ДНР» устроили перестрелку

8 августа, 12:07
Солдаты армии РФ и боевики «ДНР» устроили перестрелку в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Солдаты армии РФ и боевики «ДНР» устроили перестрелку в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе военные российской оккупационной армии и боевики так называемой «ДНР» устроили перестрелку.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в Левобережном районе российские оккупанты и боевики ОРДО не смогли поделить награбленное и захотели разрешить «спор» с помощью огнестрельного оружия.

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«По предварительной информации, один россиянин легко ранен и за это пять „ДНРовцев“ арестованы. Надеемся на скорую расправу российского военного недоправосудия», — отметил Андрющенко.

Он также написал, что другие оккупанты пытались ограбить дом в Приморском районе города, однако наткнулись на минометные мины.

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«Минус два российских рабочих бурята-подрядчика и еще двое в тяжелом состоянии», — добавил Андрющенко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   ДНР Мариуполь Российские военные Перестрелка Война России против Украины

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