К порту в Мариуполе оккупанты перемещают РСЗО, ПВО и живую силу — советник мэра

6 февраля, 10:11
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Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

К порту в Мариуполе оккупанты перемещают РСЗО, ПВО и живую силу, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 6 февраля.

По его словам, ночью зафиксировали перемещение:

  • минимум восьми РСЗО,
  • шести автобусов с живой силой,
  • грузовиков из БК,
  • две системы ПВО типа С-300.
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"Мариуполь продолжают накачивать оккупантами", - написал он.

Видео дня

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские войска продолжают перебрасывать свои силы в город и его окрестности.

Только за последнюю неделю в район Мариуполя было переброшено около 15 тысяч военных.

https://www.youtube.com/watch?v=z96T522yElE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь ПВО Война России против Украины

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