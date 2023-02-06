К порту в Мариуполе оккупанты перемещают РСЗО, ПВО и живую силу — советник мэра 6 февраля, 10:11 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

К порту в Мариуполе оккупанты перемещают РСЗО, ПВО и живую силу, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 6 февраля.

По его словам, ночью зафиксировали перемещение:

минимум восьми РСЗО,

шести автобусов с живой силой,

грузовиков из БК,

две системы ПВО типа С-300.

"Мариуполь продолжают накачивать оккупантами", - написал он.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские войска продолжают перебрасывать свои силы в город и его окрестности.

Только за последнюю неделю в район Мариуполя было переброшено около 15 тысяч военных.