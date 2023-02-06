К порту в Мариуполе оккупанты перемещают РСЗО, ПВО и живую силу — советник мэра
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
К порту в Мариуполе оккупанты перемещают РСЗО, ПВО и живую силу, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 6 февраля.
По его словам, ночью зафиксировали перемещение:
- минимум восьми РСЗО,
- шести автобусов с живой силой,
- грузовиков из БК,
- две системы ПВО типа С-300.
"Мариуполь продолжают накачивать оккупантами", - написал он.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские войска продолжают перебрасывать свои силы в город и его окрестности.
Только за последнюю неделю в район Мариуполя было переброшено около 15 тысяч военных.