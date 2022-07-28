Хорошая новость. В больницу Мариуполя привезли много раненых российских военных — советник мэра

28 июля, 16:37
Разрушенные улицы Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные улицы Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В одну из больниц Мариуполя привезли много раненых российских военных, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Хорошая новость. Где-то на Востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам», — написал он в Telegram.

По его словам, в Мариупольскую больницу №2 завезли такое количество оккупантов, что для нужды раненых россиян необходимо большое количество крови для переливания.

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«Мариупольцы. Верим в вас. Оставайтесь дома. Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=nYOtkR2Ffe4&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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