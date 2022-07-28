Хорошая новость. В больницу Мариуполя привезли много раненых российских военных — советник мэра
Разрушенные улицы Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В одну из больниц Мариуполя привезли много раненых российских военных, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.
«Хорошая новость. Где-то на Востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам», — написал он в Telegram.
По его словам, в Мариупольскую больницу №2 завезли такое количество оккупантов, что для нужды раненых россиян необходимо большое количество крови для переливания.
«Мариупольцы. Верим в вас. Оставайтесь дома. Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться», — написал он.
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