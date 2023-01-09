Настоящий геноцид. В Мариуполе больницы переполнены, морги не успевают забирать тела умерших — горсовет 9 января, 18:56 Массовые захоронения в Мариуполе (Фото:via Мариупольской городской совет)

Во временно оккупированном российскими военными Мариуполе больницы переполнены, людям отказывают в госпитализации, а морги не успевают уносить тела умерших.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«В оккупированном Мариуполе больницы переполнены. Людей отказываются госпитализировать. А морги не успевают уносить тела умерших», — говорится в сообщении.

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В горсовете отметили, что такую информацию передают жители из захваченного города. В частности, мариупольчанка, чей отец умер на Рождество — 7 января, написала, что у него случился инсульт, но в госпитализации ему отказали, потому что там не было мест.

«Оставили его дома. Можно так сказать, ничего не делали, а только назначили какие-нибудь таблетки. 7 января он скончался. В морг его забрали только 8 числа 17:00. Я у тети спросила почему так, а она говорит очень много умерших людей за выходные, и морг не успевает забирать», — рассказала женщина.

В городском совете отметили, что российские захватчики продолжают настоящий геноцид мариупольцев, в городе нет никаких условий для лечения, поэтому люди просто умирают.