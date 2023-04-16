Оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в захвате города

16 апреля, 15:20
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В оккупированном Мариуполе установили памятник генералу Роману Кутузову, который участвовал в захвате города (Фото:Пушилин Д.В. / Telegram)

В оккупированном Мариуполе установили памятник генералу Роману Кутузову, который участвовал в захвате города (Фото:Пушилин Д.В. / Telegram)

В оккупированном Мариуполе установили памятник генералу российской армии Роману Кутузову, который участвовал в захвате города и был ликвидирован в июне прошлого года.

Об этом объявил марионетка Кремля, так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин.

Бюст Кутузова установили у школы, которую оккупационная администрация переименовала в его честь.

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Роман Кутузов — генерал российской армии, командир 29-й армии РФ, но также командовал так называемым армейским корпусом «ДНР». Участвовал в захвате Мариуполя.

В июне 2022 года был ликвидирован в Луганской области, на Славянском направлении.

В России ему посмертно присвоили звания генерал-лейтенанта и героя России.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Мариуполь Оккупант Армия России Российские военные Российская армия Генерал Генералитет Оккупированные территории Генералы Оккупация

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