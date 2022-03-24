Азов уничтожил в Мариуполе бронетехнику и грузовики ВС РФ — видео

24 марта, 14:08
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Техника оккупантов была уничтожена прицельным минометным огнем (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Техника оккупантов была уничтожена прицельным минометным огнем (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Защитники Мариуполя уничтожили российскую военную технику, которой удалось прорваться в один из районов города.

Видео удара по оккупантам опубликовал в четверг, 24 марта, полк Азов.

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«Минометчики полка Азов продолжают уничтожать врагов. Прицельным выстрелом вывели из строя одну ББМ (Боевая бронированная машина — ред.) и три грузовика оккупантов. В отличие от россиян, уничтожающих города до основания, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилую инфраструктуру», — отметили украинские бойцы.

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https://www.youtube.com/embed/iY0EV_JuL04
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Российские военные Полк Азов Война России против Украины

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