Азов уничтожил в Мариуполе бронетехнику и грузовики ВС РФ — видео
Техника оккупантов была уничтожена прицельным минометным огнем (Фото:Скриншот видео полка Азов)
Защитники Мариуполя уничтожили российскую военную технику, которой удалось прорваться в один из районов города.
Видео удара по оккупантам опубликовал в четверг, 24 марта, полк Азов.
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«Минометчики полка Азов продолжают уничтожать врагов. Прицельным выстрелом вывели из строя одну ББМ (Боевая бронированная машина — ред.) и три грузовика оккупантов. В отличие от россиян, уничтожающих города до основания, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилую инфраструктуру», — отметили украинские бойцы.
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