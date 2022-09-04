«Город — потенциальная взрывчатка». В Мариуполе участились пожары из-за использования жителями газовых баллонов, российское МЧС не реагирует

4 сентября, 13:05
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Мариуполь, 23 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 23 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мариуполе участились пожары из-за несоблюдения правил безопасности использования газовых баллонов в быту, сообщает в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Очередной пожар. Приморский район, Слободка. Причина – взрыв баллона с газом. К сожалению, из-за стабильного отсутствия работы мчс россии, семья мариупольцев осталась без дома», — написал Андрющенко.

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По его словам, целый город сегодня превращен в «потенциальную взрывчатку».

«Чтобы уйти с улиц, люди массово обустраивают печки на газовых баллонах. Без всякого соблюдения мер безопасности. Это просто невозможно в условиях Мариуполя. Пожар за пожаром», – написал он.

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По словам Андрющенко, за безопасностью никто не следит, а представители оккупантов только наживаются на заправке баллонов.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мариуполь Пожежа Война России против Украины

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