В Мариуполе таксисты бастуют из-за отсутствия зарплат — ЦНС 17 июня, 05:35 Мариуполь, Азовсталь (Фото:REUTERS/Павел Климов)

В оккупированном Мариуполе Донецкой области водители объявили забастовку из-за невыплаты зарплат. Кроме того, из-за незаконной мобилизации на временно оккупированных территориях возник дефицит рабочих рук.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что водителям не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.

«Поэтому водители горводоканала оккупационной администрации в г. Мариуполь объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев», — говорится в сообщении.

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В ЦНС добавили, что из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях, там возник дефицит «рабочих мужских рук».

В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специалистов. Хуже всего ситуация на ВОТ Донецкой области.

По данным сопротивления, ситуация на ВОТ Донецкой области критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости в цене за полгода выросли от 20 до 45%.