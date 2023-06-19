В Мариуполе смертность среди гражданских сейчас в 2,6 раза больше, чем при коронавирусе — ЦНС 19 июня, 02:02 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Павел Климов)

В оккупированном Мариуполе Донецкой области смертность среди гражданского населения в 2,6 раза превысила показатели во время эпидемии коронавируса. Россияне уничтожили медицинскую систему в городе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«По данным от подполья, во временно оккупированном г. Мариуполь смертность от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю. Это в 2,6 раза больше пика наибольшей ковидной смертности», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, медицинская система в Мариуполе почти не работает, гражданские лица не могут получить базовую медпомощь, поскольку оккупанты заставляют медицинские учреждения обслуживать раненых российских военных.

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В то же время по информации Сопротивления, захватчики угрожают физической расправой врачам, которые все же пытаются оказывать помощь людям без российского гражданства.