В Мариуполе суд вынес приговор женщине, подорвавшей автомобиль с полковником контрразведки СБУ

Мариупольский районный суд вынес приговор Юлии Прасоловой, обвиняемой в подрыве автомобиля с полковником контрразведки Службы безопасности Украины Александром Хараберюшем.

Как передают Українські новини, она была признана виновной по ст. 258 УК Украины (теракт).

Согласно решению суда, женщина приговорена к 12 годам лишения свободы.

Приговор был вынесен еще 25 сентября, однако по состоянию на 4 октября апелляция на него не подавалась.

Напомним, 31 марта 2017 года в Мариуполе произошел взрыв автомобиля, в салоне которого находился полковник Службы безопасности Украины.

Сотрудник ведомства скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. Прокуратура квалифицировала взрыв автомобиля как теракт.

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники сообщил, что мину в машину полковника установила женщина-диверсант.

Позже она была задержана Службой безопасности Украины и призналась в содеянном.

Организатором преступления оказался террорист "ДНР" по кличке Ленин.