«Коллаборанты идут в утиль». В Мариуполе страна-агрессор передает власть россиянам — советник мэра 8 июня, 21:23 Цей матеріал також доступний українською Последствия действий оккупантов в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия во временно оккупированном Мариуполе отстраняет коллаборантов от выполнения важных функций в городе и передает власть россиянам. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в Telegram.

«В оккупационных властях Донецкой области ротация. Назначен новый руководитель правительства оккупантов россиянин Виталий Хоценко. Первый раз прямое назначение из России в условно органы власти другого государства», — пишет он.

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Андрюшенко подчеркнул, что ротация правительства оккупантов состоялась одновременно с визитом первого заместителя администрации президента страны-агрессора Сергея Кириенко, который доставил приказ и проконтролировал его исполнение.

Он добавил, что после этого главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин и Кириенко приехали в Мариуполь, а местные коллаборанты не принимали участие в их сопровождении.

«О чем говорит? Во-первых, все коллаборанты идут в утиль, а власть передается россиянам напрямую (привет Иващенко, еще не поздно сдаться в плен в Украину. Хотя бы сохранишь жизнь). Во-вторых, сценарий контроля Мариуполя из-за маргинализации и бандитизма вступает в действие», — пишет Андрюшенко.

Он также подчеркивает, что в городе не будут проводится «референдумы», а произойдет прямая интеграция в Россию.

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