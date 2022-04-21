Азов сжег в Мариуполе танк, переброшенный туда после отступления ВС РФ из-под Киева — видео

21 апреля, 13:43
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Сожженный танк был отмечен буквой V (Фото:Скриншот видео полка Азов)

Сожженный танк был отмечен буквой V (Фото:Скриншот видео полка Азов)

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Украинские военные сожгли в Мариуполе российский танк, который был переброшен туда после отступления ВС РФ из Киевской области.

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Об этом сообщил у себя в Telegram-канале полк Азов.

Как видно на обнародованном видео, бронетехника оккупантов была отмечена буквой V.

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«Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, замучили гражданское население. Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около 100 тысяч населения», — говорится в сообщении.

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https://www.youtube.com/watch?v=fMK3pgqQAdE
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Буча Российские танки Военные преступления Война России против Украины

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