«Слово „холера“ звучит в городе». Оккупанты закрывают Мариуполь на карантин и готовят больницы для своих военных 6 июня, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Гуманитарная ситуация в Мариуполе становится все хуже (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате эпидемии, и слово „холера“ звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов», — сказал он.

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По его словам, Россия выбрала самый циничный вариант борьбы с эпидемией, заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть и «кто выживет, тот выживет».

Андрющенко добавил, что гуманитарная ситуация становится все хуже: питьевую воду жители Мариуполя получают раз в два дня, есть проблема с едой. Оккупанты сообщили, что бесплатную еду с 1 июля будут получать только пенсионеры и люди с инвалидностью.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

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