В Мариуполе собираются строить «бетонные курятники» для военных РФ и коллаборантов

22 августа, 16:27
Тела убитых местных жителей Мариуполя на фоне разрушенных многоэтажек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Тела убитых местных жителей Мариуполя на фоне разрушенных многоэтажек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе захватчики продолжают сносить поврежденные дома и строят «бетонные курятники» исключительно для коллаборантов, работников оккупационной администрации и военных агрессора.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что оккупанты не собираются выдавать жилье мариупольцам.

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«Снос домов — это лишь часть большой информационной постановки „жизнь восстанавливается“. Никакой предпосылки или заботы о горожанах. Фактически, как и при строительстве. Из инсайда известно, что все „бетонные курятники Путина“ готовят для военных и полицейских оккупантов. Чтобы обеспечить изоляцию и режим безопасности. Относительно нового распиаренного квартала здесь будут проживать исключительно коллаборанты и работники оккупационной администрации. Единственное, чего точно нет в этой схеме — мариупольцев», — написал советник мэра.

Видео дня

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Он обнародовал видео, как спецтехника разрушает поврежденные дома.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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